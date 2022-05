Doorbraak in zoektocht naar oorzaak wiegendood

In 1991 verloor dr. Carmel Harrington, die aan de Universiteit van Sydney gepromoveerd is in de slaapgeneeskunde, haar tweejarige zoon Damien aan SIDS (sudden infant death syndrome), ook wel wiegendood genoemd. Sindsdien zoekt ze met haar team naar de hoofdoorzaak van het syndroom.

Volgens de studie van het team kunnen een aantal biochemische markers helpen bij het opsporen van baby’s die meer risico lopen op wiegendood. Harrington ontdekte dat het zogenaamde enzym BChE ervoor zorgt dat baby’s met een laag zuurstofgehalte wakker worden en huilen wanneer ze in gevaar zijn of zich ongemakkelijk voelen.

Doorbraak en wereldpremière

Volgens het Sydney Children’s Hospital Network, een netwerk van kinderziekenhuizen in Australië, bleek uit de studie dat de BChE-niveaus significant lager waren bij baby’s die later aan SIDS stierven. Volgens het netwerk gaat het om een «doorbraak en een wereldpremière». Andere experts juichen de ontdekking toe, maar lieten in het New England Journal of Medecine (NEJM) optekenen dat de onderzoekers «nog maar halfweg» zijn in de zoektocht naar een manier om wiegendood te voorkomen.