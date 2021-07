GAMES. Deep Blue: duiken naar schatten

Door de eeuwen heen zijn talloze schepen samen met hun kostbare cargo aan edelstenen, specerijen, zilver en goud door de zee opgeslokt. Weet jij jouw zeebenen te vinden om de verloren schatten op te vissen in Deep Blue door Days of Wonder?

In Deep Blue nemen 2 tot 5 doorwinterde kapiteins het tegen elkaar op om de zeebodem af te schuimen op zoek naar ongeziene rijkdommen. De doos is zelf al een aanzienlijke schat met 15 wraktegels, een spelbord, 10 schepen, 50 bemannings- & 7 scenariokaarten, 6 startfiches, 31 gekleurde acryl edelstenen, een stoffen zak, een resem overwinningspunten in plastieken schatkisten, spelersborden en een duikplaatsbord.

De spelers mogen om de beurt één van de volgende acties ondernemen door kaarten uit hun hand te spelen. De gespeelde kaarten worden nadien onmiddellijk in een persoonlijke aflegstapel geplaatst, zodat ze bij een volgende beurt niet meer beschikbaar zijn.

Bemanningsleden rekruteren

Tijdens de expeditie zal je stoutmoedige duikers nodig hebben om de schatten naar de oppervlakte te brengen en historici die duiden of je met waardevolle relieken of met namaak uit Taiwan te maken hebt. Tijdens jouw beurt kan je geld neertellen om een nieuw bemanningslid van op de markt aan te werven en onmiddellijk aan jouw hand toe te voegen.

Bootje varen

Door in de haven te blijven dobberen, zal je het grote fortuin niet opvissen. Een speler mag één of meerdere kaarten met een propeller-symbool spelen om zijn vloot over het spelbord te laten bewegen.

Bemanningsleden laten rusten

Gespeelde kaarten / bemanningsleden worden op platte rust in hun kajuit gestuurd. Je kan er tijdens jouw beurt voor kiezen om 3 willekeurige kaarten uit jouw aflegstapel opnieuw aan je hand toe te voegen.

Duiken

Stuur één of meerdere bemanningsleden de dieperik in en plaats jouw schip op een verkenningspositie op de wraktegel. Zo’n positie geeft je bonuspunten of biedt extra bescherming tijdens deze duikopdracht.

De zee geeft en neemt. Hoewel haar oppervlak glad kan zijn als een spiegel, gaan daaronder gevaren schuil die jouw duikers het leven kunnen kosten. In dit spel kan risico’s nemen zowel de meest fantastische als ook de rampzaligste scenario’s teweegbrengen.

Wanneer je een duikje waagt, neem je de stoffen zak en trek je hier één voor één een edelsteen uit. Blauwe stenen betekenen dat de zuurstof van de duikers op geraakt, een zwarte steen staat voor hongerige haaien of een reusachtige inktvis die het op je gemunt heeft. Alle andere stenen moeten de schatten symboliseren die je punten kunnen opleveren. Daarna mogen alle spelers die meeduiken beslissen of ze extra bemanningskaarten uitspelen of niet. Zo kunnen spelers zich bijvoorbeeld verdedigen tegen gevaren of bonuspunten verzilveren. Dit proces blijft zich herhalen totdat de duikleider beslist te stoppen of het game over is voor zijn duikteam. Spelers van wie het duikteam in ademnood komt of door monsters terug naar hun boot gejaagd wordt, verdienen géén overwinningspunten voor de opgeviste edelstenen, maar wel voor de gespeelde kaarten. Zodra een duik afgerond is, verwijder je de wraktegel uit het spel.

Tussen de gevorderde wraktegels bevinden zich 4 exemplaren met een windroos op. Zodra er op al deze tegels gedoken is, is het spel afgelopen en is het tijd om de buit te tellen. De speler met de meeste punten zet koers richting de overwinning en een leven vol luxe.

Ons verdict

Deep Blue draait om goede keuzes maken, geluk hebben en stiekem hopen dat je tegenstander door een haai verslonden wordt. Zonder zenuwen van staal kom je er niet. Dankzij de toegankelijke regels is het spel uitermate geschikt voor de beginnende speler. De verschillende acties die je kan uitvoeren in een beurt blijven beperkt, waardoor je niet nodeloos lang moet wachten tot jij nog eens aan zet bent. Ook het principe van het ‘meeduiken’ zorgt ervoor dat alle spelers betrokken blijven. Je hebt dus geen enkel excuus om tijdens het spelen verveeld op jouw smartphone te zitten swipen…

Naast de onvoorspelbare zak met stenen, zorgen ook de scenariokaarten ervoor dat er telkens een andere wind door het spel waait. Deep Blue raak je dus niet snel beu!

Spelinhoud: 4/5

Spelregels: 5/5

Artwork: 4/5

Replayability: 5/5