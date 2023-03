Wat eten we vanavond? Een vraag die nog steeds grotendeels door de vrouw in huis wordt beantwoord

Het beeld van de vrouw die ‘s avonds achter het fornuis kruipt om eten op tafel te toveren lijkt misschien achterhaald, maar is het jammer genoeg nog steeds niet. Hoewel velen in onze samenleving streven naar meer gendergelijkheid, blijken sommige ongelijkheden moeilijk weg te werken en koken is er daar duidelijk één van.