Vier tips om gezond te eten tijdens drukke periodes

Een goede voorbereiding is het halve werk

Maak elke zaterdag of zondag wat tijd vrij om je week in te plannen. Dat zorgt voor heel wat minder stress bij het boodschappen doen. Je hoeft namelijk niet voorbij de rekken te dwalen op zoek naar wat lekkers: je weet precies wat je wilt hebben. Op die manier koop je ook niet meer dan wat nodig is. Het is dus ook nog eens goed voor je portefeuille.

Zit er een super drukke dag aan te komen? Maak de dag ervoor dan een extra grote portie. Zo hoef je de restjes enkel nog op te warmen.

Genoeg groenten in de voorraadkast Zorg dat je altijd genoeg groenten in je voorraadkast hebt. Elk gerecht wordt best vergezeld door een half bord groenten. Koop dus genoeg van je favoriete groentjes. Met een tros tomaatjes en een zak spinazie geraak je al ver. Of eet je liever geroosterde paprika en zoete aardappel als bijgerecht? Experimenteer met wat leuke combinaties om het spannend te houden.