Vervaldatum voorbij? Bij deze etenswaren is dat geen probleem

Pasta en rijst

Pasta en rijst behoren beide tot de categorie ‘droge voeding’ en blijven daardoor na de vervaldatum nog lang goed. Zeker als je de verpakking nog niet hebt opengedaan en als je het bewaart in een goed opgesloten potje. Kijk wel altijd voor gebruik even na of er toch geen meelwormpjes inzitten, want dan zijn de voedingsproducten namelijk wel vervallen.

Chocolade Je zou het niet meteen verwachten, maar chocolade is ook nog wel een tijdje na de vervaldag eetbaar. Er kan wel een wit laagje opkomen, wat de smaak niet ten goede komt. Je zal er niet ziek worden, maar je moet wel zelf beslissen of je de chocoladereep nog wil opeten of niet.

Eieren Eieren blijven in sommige gevallen nog tot drie weken na de vervaldatum goed, maar je neemt liever wel geen risico. Om te checken of een ei al dan niet slecht is, bestaat er gelukkig wel een handig trucje: je kan het in een glas met water leggen. Blijft het drijven, dan is het niet meer goed. En geloof ons: de geur van een rot ei wil je echt niet ruiken.