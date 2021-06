Nieuwe koerierdienst levert boodschappen binnen 10 minuten aan huis

De ‘flitsbezorgdienst’ Gorillas heeft haar eerste warehouses in België geopend. Gorillas bezorgt binnen 10 minuten boodschappen op elke gewenste locatie binnen de bezorggebieden in Antwerpen en Brussel; of dat nu thuis, op kantoor, bij een vriend of in het park is. De Berlijnse startup heeft in iets meer dan 10 maanden meer dan 60 warehouses gebouwd en is inmiddels actief in onder andere Parijs, Amsterdam, Londen, Berlijn en München. Het plan is om na de lancering in Antwerpen en Brussel ook uit te breiden naar andere steden in België.