Met dit nieuwe gadget haal je altijd de laatste druppel ketchup uit de verpakking

Sauzen uit hun verpakking krijgen, het is niet altijd eenvoudig. Er bestaan talloze theorieën over hoe je ketchup het best uit een fles haalt, maar weet iemand hoe je alle saus uit zo’n klein pakje krijgt? Sinds het begin van de coronacrisis is de vraag naar die individuele verpakkingen enorm gestegen in de Verenigde Staten en het is toch enorm jammer om steeds die laatste druppels van de overheerlijke sauzen te moeten weggooien.

Maar dat is nu verleden tijd, want de ‘Heinz Packet Roller’ is de oplossing waar we al ons hele leven naar op zoek zijn. Volgens het bedrijf is de roller «de grootste innovatie in de sausindustrie sinds de uitvinding van de verpakking». Het product ziet eruit als een kleine ketchupfles en zorgt ervoor dat je elke druppel saus uit het kleine pakje kan duwen. De roller is pocket-size, dus je kan hem overal meenemen. Nooit meer frietjes zonder ketchup!

«Druk niet op ‘Kopen’ tenzij je klaar bent om alles te veranderen dat je weet over saus», staat er te lezen op de Heinz-website. De ‘Heinz Packet Roller’ kost 5,70 dollar. Omgerekend is dat zo’n 4,90 euro. Wij zullen nog even geduld moeten hebben, want het gadget is voorlopig alleen maar in de Verenigde Staten te verkrijgen.