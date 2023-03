Laat je je lief proeven van je eten of niet? Het antwoord op die vraag is belangrijker dan je zou denken

Eten is één van onze basisbehoeften als mens en voeding speelt dan ook - niet verbazend - een grote rol in ons leven. Van het ontbijt tot een laatavondsnack, sommigen onder ons zijn steevast aan het fantaseren over de volgende maaltijd. En hoewel eten erg persoonlijk is, kan je eetgedrag ook zomaar je liefdesleven beïnvloeden.