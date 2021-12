Kies dit jaar voor een vega-kerstvoorgerecht

Kerstmis is de tijd van het jaar waarin onze tradities centraal staan. Zo draait voor veel mensen het jaarlijkse kerstdiner om gevulde kalkoen, kip en varkenshaas. Toch kan - wat ons betreft - het klassieke kerstdiner met zoveel vlees ook wel wat afwisseling gebruiken. Probeer daarom dit jaar tijdens de feestdagen een fake tartare van tomaat . Hiermee zul je jouw gasten zeker verrassen én ben je goed bezig voor het milieu!

Wat heb je allemaal nodig?

● 1 kg vleestomaten

● 1 el worcestersaus

● 2 tl tabasco chipotle

● 3 el olijfolie extra vierge

● 30 g Parmezaanse kaas (stukje)

● 2 emmertjes Italiaanse burrata 50+ (à 193 g)

● 4 takjes basilicum (bakje à 20 g)

● 4 tl crema di balsamico

● 1 bakpapier

● 1 ringvorm (Ø 10 cm)

De complete bereidingswijze:

Breng een pan water aan de kook en zet een kom koud water klaar. Snijd met een scherp mesje een kruis in het vel van de tomaten. Prik een tomaat aan een vork en dompel 30 seconden onder in het kokende water. Doe ze vervolgens in de kom koud water. Herhaal met de andere tomaten. Pel daarna het vel van de tomaten.

Snijd de ontvelde tomaten in kwarten en verwijder de zaadlijsten. Maak kleine blokjes van het vruchtvlees (½ × ½ cm) en doe de blokjes in een kom. Meng de worcestersaus, tabasco en 1 el olie erdoorheen. Dek de kom af en laat minimaal 30 minuten marineren in de koelkast.

Rasp de kaas. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur en verdeel de kaas over de pan. Bak de kaas tot deze is gesmolten. Neem uit de pan met een spatel en laat afkoelen.

Tip! Je kunt de parmezaan crisp en het tomatenmengsel ook een dag van tevoren maken, zo heb je minder werk op kerst zelf.

Laat de tomatenblokjes uitlekken in een zeef. Leg de ringvorm in het midden van een bord en schep een dun laagje tomatenblokjes in de vorm. Halveer voorzichtig de burrata’s, leg met een spatel 1 helft met de bolle kant naar boven op de tomaat. Schep de ring verder vol met tomatenblokjes, maar zorg dat de burrata er bovenuit blijft steken. Verwijder de ringvorm.

Klaar?

Serveren maar! Leg de vega tartaar op een mooi bord. Serveer met blaadjes bacillicum, een paar druppels olie en balsamico. Wat korrels parmezaanse kaas erop maakt het natuurlijk helemaal af! Met dit voorgerecht voor kerst zul je vast en zeker indruk maken op jouw gasten.