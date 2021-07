HEMELS. Zo maak je Aperol Spritz sorbetijs

Wie zomer zegt, zegt Aperol Spritz. Bij een barbecue, op het strand of op een terrasje in de stad, het oranje aperitief verovert alle harten. Ben je ook zo verlekkerd op het Italiaanse drankje, maar kan je wat extra afkoeling gebruiken? Speciaal voor jou pakt het aperitief uit met een eigen sorbetijs! En het beste moet nog komen, want deze lekkernij maak je in één-twee-drie zelf klaar.

Het hoeft niet te verbazen dat Aperol Spritz sorbetijs een schot in de roos is. Het alcoholische ijsje doet je alvast dromen van je volgende vakantie in Italië. En je hebt niet veel meer nodig dan een fles Aperol en Prosecco. Buon appetito!

Ingrediënten

- 375 ml Prosecco

- 150 gram suiker

- 1 eetlepel suikersiroop

- 180 ml bruiswater

- 180 ml vers geperste appelsiensap

- 60 ml Aperol

- 1 eetlepel citroensap

Zo maak je het

Giet de Prosecco, suiker en suikersiroop in een steelpan en breng het aan de kook. Roer totdat de suiker is opgelost. Laat het geheel daarna 10 minuten zachtjes koken totdat het brouwsel is ingekookt.

Haal de pan van het vuur en voeg het bruiswater, het appelsiensap, Aperol en citroensap toe. Roer even door en laat de mix daarna helemaal afkoelen. Dit kan in een bak met ijswater of, als je planning het toelaat, een nachtje in de koelkast.

Als het volledig is afgekoeld giet je het mengsel in de ijsmachine en laat je het draaien totdat het de sorbetachtige textuur heeft. Klaar is kees! Zet het ijs nog een nachtje in de vriezer om het volledig te laten opstijven voordat je het serveert.