Deze vier vooroordelen over vegetarisch eten kloppen niét

Vooroordeel 1: Vegetariërs krijgen onvoldoende voedingsstoffen binnen

Uit een onderzoek van HelloFresh en De Vegetarische Slager blijkt dat meer dan de helft (52%) van de Vlamingen denkt dat mensen die vegetarisch eten minder belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgen. Ook zien bijna 8 op de 10 (78%) van hen een stukje vlees als een belangrijk onderdeel van een voedzame maaltijd. Een goed samengesteld vegetarisch dieet bevat nochtans alles wat je nodig hebt. Je hoeft alleen wat meer aandacht te besteden aan eiwitten, ijzer en vitamine B12. Deze essentiële stofjes zitten in peulvruchten, tofu, zaden, noten, volkoren granen en groene bladgroenten. Of je nu vlees eet of niet: balans en variatie zijn de sleutel tot een goed eetpatroon.

Vooroordeel 2: Koken met vleesvervangers is niet duurzamer dan koken met vlees

De meerderheid van de bevraagden (56%) wil nog duurzamer eten in 2023. Hierbij geven ze aan zich bewust te zijn van de impact die de vleesindustrie heeft op het milieu. Toch denkt ruim 4 op de 10 Vlamingen (44%) dat koken met vleesvervangers niet per se duurzamer is dan koken met vlees. Het tegendeel is waar: vleesvervangers zorgen voor aanzienlijk minder klimaatimpact dan dierlijk vlees. Vleesproductie is een van de grootste bijdragers aan broeikasgasemissies, ontbossing en watervervuiling. De vervangers hebben over het algemeen een lagere ecologische voetafdruk en zijn milieuvriendelijker.

Vooroordeel 3: Je moet inboeten aan smaak wanneer je vegetarisch eet

Bijna de helft van de Vlamingen (43%) is het erover eens dat ze moeten inboeten aan smaak wanneer er vegetarisch wordt gegeten. Vervolgens zijn 7 op de 10 Vlamingen (75%) niet enthousiast om hun lievelingsgerechten aan te passen met vleesvervangers. Maar vegetarisch eten kan juist heel smaakvol zijn. Denk aan geroosterde groenten, romige avocado's, hartige champignons en pittige pepers. Bovendien komen veel vleesvervangers qua smaak en textuur heel dicht in de buurt van echt vlees. Zonder dat je het doorhebt, eet je een spaghetti bolognaise met vegan gehakt. Het enige grote verschil is dat ze minder broeikasgassen, land en water kost.

Vooroordeel 4: De vegetarische keuken is vaak eentonig

4 op 10 Vlamingen (43%) zijn van mening dat vegetarisch koken vaak eentonig is zonder al te veel variatiemogelijkheden. De helft (51%) vindt vegetarisch koken in de dagelijkse keuken dan weer moeilijk, waarbij 2 op de 5 ook inspiratieloos is. Toch biedt de veggie-keuken een breed scala aan smaken, texturen en culinaire stijlen. Echt, van hartige bonenstoofschotels tot pittige tofu-roerbakgerechten. De vegetarische keuken biedt een overvloed aan smakelijke en gevarieerde maaltijden.