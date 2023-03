Sinds vorige maand speelt ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ in de Belgische bioscoopzalen. Naast deze niet te missen Marvel-prent verschijnen er in 2023 nog een heleboel fantastische superheldenfilms. Zin in flitsende actie scènes, hypercoole superheldenoutfits en de eeuwige battle tussen goed en kwaad? Check dan dit overzicht van de superheldenfilms die je dit jaar zeker gezien moet hebben.