MOVIES. ‘What’s Love Got to Do with It’: Lily James denkt na over gearrangeerde huwelijken

De meeste mensen kennen Lily James van retro-personages (‘Downton Abbey’, ‘Cinderella’, ‘Pam & Tommy’), maar in ‘What’s Love Got to Do with It?’ staat de Britse actrice met beide voeten in het heden. In de romantische komedie van Shekhar Kapur (‘Elisabeth’) valt ze voor haar buurjongen, een man met Pakistaanse roots die ze al kent van toen ze een kind was. Alleen hebben zijn ouders al een gearrangeerd huwelijk met iemand anders geregeld…

De film draait rond een gearrangeerd huwelijk in Pakistan. Wat heb jij als Westerse vrouw opgestoken van die traditie?

Lily James (foto rechts) : «Ongeveer hetzelfde als Zoe, mijn personage. Aanvankelijk kan ze niet begrijpen dat Kazim, die al zo lang haar boezemvriend is, daarmee akkoord kan gaan. Maar door de fotoreportage die ze over hem maakt, ontwikkelt ze een meer genuanceerde visie op die traditie. Ze leert inzien dat er een wezenlijk verschil is tussen een gearrangeerd huwelijk en een gedwongen huwelijk. Tijdens haar research maakt ze kennis met positieve voorbeelden, en door de statistieken over de duurzaamheid van die huwelijken begint ze zich af te vragen of het wel zo slecht is. Ik vind het maar natuurlijk dat ze vooroordelen heeft, maar er bestaat meer dan één manier om verliefd te worden. Wanneer Kazim tegen Zoe zegt dat het de moeite loont om de mensen die hem het allerbeste kennen, zijn ouders, te vragen om mee te zoeken naar een geschikte partner, denk ik dat hij niet compleet ongelijk heeft.»

Heeft de film jouw visie op de romantische cultuur in het Westen veranderd?

«Het hele circus van dating-apps speelt ons steeds meer parten. Die aanpak kan heel teleurstellend zijn. Niet altijd natuurlijk, maar ik weet niet of het Westen de rest van de wereld veel lessen moet geven over geluk. Wij worden geacht om vòòr een bepaalde leeftijd een perfecte partner te vinden, volgens een schema dat gezin, carrière en passies combineert, en dat geeft enorm veel druk. Maar de film wil geen oordeel vellen of kiezen tussen levensstijlen. Het idee is eerder om de clichés over beide kanten te doorbreken.»

De film put veel humor uit de botsing tussen de Britse en de Pakistaanse cultuur. Hoe zie jij dat?

«De humor komt spontaan voort uit de verschillende situaties bij Zoe en Kazim thuis. Hij heeft eerder conservatieve ouders, zij heeft een compleet chaotische moeder, gespeeld door Emma Thompson. Wat het allemaal nog heerlijker maakt, is dat die twee families van bij het begin enorm goed met elkaar kunnen opschieten. Het is net omdat ze extreem eerlijk zijn met elkaar in plaats van zichzelf vijandig op te stellen dat het er zo hilarisch aan toegaat.»

Emma Thompson, de naam is gevallen. Hoe voelt het om naast zo’n komische legende op de set te staan?

«Met haar schiet je voortdurend in de slappe lach, dat kan ik je verzekeren. Ze tilt alles wat ze aanraakt naar een hoger niveau met haar humor en haar acteerspel. Ze is de ideale actrice om een onhandige persoon te spelen die constant culturele kemels schiet. ( lacht ) Met de allerbeste bedoelingen zegt ze de vreselijkste dingen, maar je hebt er geen probleem mee omdat Zoe er altijd is om als reactie met haar ogen te rollen.»

De fotoreportage die Zoe maakt, heet ‘Love Contractually’, een knipoog naar de beroemde romantische komedie ‘Love Actually’. Hadden jullie nog andere woordspelingen in gedachten?

«Ik had ‘Pretty Man’ voorgesteld, maar ze vonden dat het te weinig deed denken aan ‘Pretty Woman’. Kazims suggestie was ‘My Best Friend’s Funeral’, waar verrassend genoeg niemand voor te vinden was. ( lacht ) Ik ben dol op romantische komedies. Voor mij is het allemaal begonnen met ‘Four Weddings and a Funeral’. En daarna al die films met Julia Roberts en Meg Ryan natuurlijk. Ik kijk minstens een keer per jaar naar ‘Love Actually’ en ‘The Holiday’. Cameron Diaz en Jude Law zien er schandalig aantrekkelijk uit. Het is een genot om ze elke kerst opnieuw te ontmoeten. Al besef ik ook heel goed dat die films een fantasie verkopen. Het is puur hartverwarmend escapisme, en dat is prima voor mij!»

Romantische komedies vinden zelden nog de weg naar de bioscoop, maar op de streamingplatforms blijven ze wel populair. Wat vind jij daarvan?

«Het fijne aan die platforms is dat veel verhalen die vroeger in de prullenmand zouden gevallen zijn daar toch een thuis vinden. Het format van een serie is bovendien heel geschikt voor romantiek en karakterontwikkeling, de twee basiselementen van een romantische komedie. Ik ben ervan overtuigd dat het op zijn beurt een positieve invloed heeft op de bioscopen, want we zijn het door streaming intussen gewoon om verhalen te zien met meer diversiteit en nuance.»