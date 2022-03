MOVIES. Pixar lost puberfilm ‘Turning Red’, waarin driftkikker verandert in een panda: «Rode panda’s zijn extreem luie beesten»

Animatiestudio Pixar doet niets liever dan zijn grenzen verleggen. Hun nieuwe film ‘Turning Red’ is niet anders. Hoofdfiguur Mei is 13, woont in Toronto en heeft Chinese roots. En ze ontdekt dat ze in een grote rode panda verandert als ze zich opwindt. Voor de makers was dit het ideale moment om behalve de puberteit ook de wonderen van anime en andere Oosterse animatie te verkennen.

‘Turning Red’ is Pixars eerste echte puberfilm. Wisten jullie snel hoe jullie die lastige jaren in een animatiefilm moesten gieten?

Patty Khim (animator): «Toen we aan de film begonnen, kregen we allemaal de opdracht om terug te denken aan die periode uit ons leven. Hoe bizar en chaotisch en soms ook angstaanjagend die jaren waren. Maar dat is ook logisch, want het is een periode waarin alles verandert, ook je lichaam. Dat wilden we weergeven in het personage van Mei. Ze mocht vooral niet te perfect en zelfverzekerd zijn.»

Aaron Hartline (animator): «Daarom is die grote rode panda ook de ideale metafoor. Je voelt je niet goed in je lijf. Haar snorharen zijn krom, ze ruikt raar en ze is compleet onhandig.»

Mei is een grote fan van anime (Japanse tekenfilms) en de film is een kruising tussen westerse en oosterse animatie. Hoe hebben jullie de juiste balans gevonden?

Aaron: «Daar hebben we lang over nagedacht. Het mocht zeker geen grote, luide en agressieve anime worden. Het kwam erop aan om de juiste momenten te kiezen. Uiteindelijk dicteerde het verhaal hoe we het moesten aanpakken. Zeker in het begin van de film overdrijven we een beetje om de kijker te laten wennen aan die unieke wereld en stijl. Maar in de loop van het verhaal maken we het ook soms stiller om de meer emotionele momenten ruimte te geven.»

Patty: «Eigenlijk doen we in deze film vaak dingen die we zogezegd niet mogen doen bij Pixar. We zetten personages soms knal in het midden van het scherm, met het gezicht naar de camera. Of we zoomen keihard op ze in, tot je de paniek in hun ogen en de zweetdruppels op hun voorhoofd ziet. Die stijl past bij de energie die Mei uitstraalt en die ‘Turning Red’ als geheel wil weergeven.»

Anime is tegenwoordig enorm populair, ook bij ons. Hoe komt dat volgens jullie?

Patty: «Om ons voor te bereiden hebben we heel veel anime bekeken, en wat mij opviel, is hoe gedurfd die animatiefilms zijn. Ik bedoel niet alleen op het vlak van design en tekeningen, maar ook de thema’s die ze aanraken. Het is opwindend om naar te kijken. Ze zoeken graag de grenzen op, en dat is heel aantrekkelijk.»

Jullie hebben ook echte rode panda’s geobserveerd in de zoo, om te zien hoe ze zich gedragen. Ik ga soms naar Planckendael, waar ze ook een rode panda hebben, en ik heb dat dier nog nooit zien bewegen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

Patty: «Het zijn extreem luie beesten, dat klopt.» ( lacht )

Aaron: «Maar er is een geheim. Je moet maken dat je er bent als ze eten krijgen. Dan worden ze actief. Ze deden nog niet alles wat we wilden, maar we konden tenminste zien hoe ze met elkaar omgaan. Daarnaast hebben we ook online naar filmpjes gekeken.»

Patty: «Het zijn ook echt grappige wezens. Als ze bang worden, gaan ze op hun achterpoten staan, gooien hun voorpoten in de lucht en blijven zo staan. Enorm schattig.»

‘Turning Red’ komt niet in de zalen maar enkel op Disney+. Zijn jullie ontgoocheld?

Aaron: «We hebben deze film voor de bioscoop gemaakt. Dat zullen we niet ontkennen. En we zouden het geweldig vinden als mensen hem daar konden gaan bekijken. Ik hoop stiekem dat er een bioscoopuitbater het idee zal krijgen om ‘Soul’, ‘Luca’ en ‘Turning Red’ [de drie Pixarfilms die niet in de zalen zijn gekomen, nvdr.] samen op het programma te zetten. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat de mensen de film überhaupt kunnen zien en dat ze ervan genieten.»

‘Turning Red’, vanaf 11 maart op Disney+.