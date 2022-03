MOVIES. Komische hitserie ‘How I Met Your Mother’ heeft een opvolger: «Chemie tussen acteurs krijg je niet op bestelling»

Ken je ‘How I Met Your Mother’ nog? Negen seizoenen lang, van 2005 tot 2014, volgde de wereld de amoureuze avonturen van de New Yorkse vrijgezel Ted Mosby en diens vrienden. Nu is er ‘How I Met Your Father’, een nieuwe komische serie die gebruikmaakt van hetzelfde concept als het vorige: het hoofdpersonage vertelt aan haar kroost over haar liefdesleven, en dat krijgen we te zien in lange flashbacks. Deze keer draait alles rond de romantische fotografe Sophie, en die wordt gespeeld door Hilary Duff (bekend van ‘Lizzy McGuire’).

‘How I Met Your Mother’ was een populaire serie. Waarin verschilt ‘How I Met Your Father’ van zijn voorganger?

Hilary Duff: «Ik denk dat we op eigen benen staan. ‘How I Met Your Father’ is geen vervolg maar zijn eigen ding. Ik heb veel gezien van de originele serie, en die acteurs vormden echt een hechte groep. Maar wat wij doen, heeft er niets mee te maken, buiten het concept en Manhattan als decor. We stelen enkele sterke ideeën van hen en proberen daar iets origineels mee te kneden. En hier en daar zitten er ook knipoogjes naar ‘How I Met Your Father’ die de fans zullen plezieren.»

De serie is een zogenaamde multicam, wat betekent dat ze gedraaid wordt op één set met een live publiek. Moet je daaraan wennen?

«Toch wel. Niemand van de acteurs had het al eerder gedaan. Gelukkig konden we terugvallen op een crew met veel ervaring. En het klikte al snel tussen de acteurs. Ik wist dat het goede en geestige scenario’s waren, maar chemie krijg je niet op bestelling. Toen er een paar afleveringen ingeblikt waren, hebben we ze samen bekeken, en we hadden het gevoel dat we echt naar een groep boezemvrienden zaten te kijken. Op dat moment wisten we dat ‘How I Met Your Father’ kon werken.»

Hoe zou je je personage, Sophie, omschrijven?

«Ze is een doorzetter. Ze geeft niet op. Ze is van nature sprankelend en optimistisch en je krijgt haar niet snel op de knieën. Daar hou ik enorm van. Maar ze heeft het ook niet gemakkelijk. Professioneel gaat het haar niet voor de wind en ze krijgt haar carrière niet van de grond. Ze heeft nog werk aan zichzelf, om uit te maken wie ze is. Ik weet ook niet zeker of ze zichzelf ook al echt graag ziet. Gelukkig vindt ze steun bij die kleine bende rare kwieten die ze op een avond ontmoet. En samen beleven ze allerlei avonturen, net zoals alle jonge mensen die hun plek in de wereld zoeken dat doen.»

Wat zegt ‘How I Met Your Father’ over daten in de moderne wereld?

«Ik bevind me zelf niet in de situatie van mijn personage, maar ik vind het allemaal toch heel herkenbaar. Daar ga ik ook naar op zoek in een project. Deze serie toont de hindernissen en valkuilen die je tegenkomt als je vandaag op zoek gaat naar liefde. Er zijn zoveel mogelijkheden en tegelijk is het zo moeilijk om iemand echt te ontmoeten. Door die datingapps zijn we letterlijk ‘wegveegbaar’. Daarom is het ook belangrijk dat we steun vinden bij onze vrienden.»

De serie toont zeker hoe lastig en surrealistisch het kan zijn om liefdesrelaties aan te knopen. Wat hoop je dat kijkers eruit halen?

«Moed. De wetenschap dat ze niet alleen zijn. Het kan er hard aan toegaan als je single bent. Daarom is het belangrijk om vrienden te hebben die je een hart onder de riem kunnen steken als het nodig is. Sophie staat niet waar ze gehoopt had te staan in het leven. Ze is niet down. Ze raakt gewoon het noorden soms wat kwijt. Maar ze wordt omringd door mensen die haar kunnen oppeppen. Ik kan je verzekeren dat ik zelf veel vrienden heb die in die situatie zitten.»

Hoe zou je het centrale thema van ‘How I Met Your Father’ samenvatten?

«In één woord: vriendschap. Het gaat niet alleen maar over Sophie. Hoe meer de serie opschiet, hoe meer de andere personages zich ontwikkelen. Zo zie je ook hoe die vriendschappen groeien en hechter worden. ‘How I Met Your Father’ is echt een mix van emoties, een grappige serie die met beide voeten op de grond staat, met een feelgoodkant en nu en dan ook een emotioneel moment. Maar we hebben vooral veel plezier met wat jonge dertigers vandaag allemaal meemaken.»

De toekomstige versie van je personage wordt gespeeld door niemand minder dan Kim Cattrall, een levende legende dankzij ‘Sex and the City’. Wat brengt zij bij aan de serie?

«Ze is perfect. Grappig, geestig, stijlvol, warm, open, alles wat je maar wil. Ik kon me ook voorstellen hoe Sophie zou kunnen uitgroeien tot zo’n persoon. Mensen zeggen trouwens dat we op elkaar lijken, en ik zie ergens wel wat ze bedoelen.»

‘How I Met Your Father’, vanaf 9 maart op Disney+.