Zwangere vriendin van Mathias Coppens poseert in haar blootje: «Ontroerend mooi!» (foto)

In augustus raakte bekend dat presentator Mathias Coppens en zijn vriendin Linn Trappeniers hun eerste kindje samen verwachten. Het wordt een jongetje dat uitgerekend is voor 25 december. Linn is dus bijna 33 weken zwanger en deelde op Instagram een artistieke foto.

Bewondering

Mathias postte het bewuste kiekje zelf ook en plaatste er een geestige opmerking bij. «Bomalarm», knipoogt hij. Andere volgers uitten hun bewondering. «Wow! Heel veel succes en geniet van de laatste loodjes», «Prachtig, ontroerend mooi!», «Wauw!», en «Wat een mooie buik!», klinkt het onder meer.

Derde kind

Linn en Mathias vormen intussen zo’n anderhalf jaar een koppel. Mathias heeft twee kinderen uit zijn vorige relatie met ex-vrouw Sarah. Ze trouwden in 2008, maar aan dat huwelijk kwam twee jaar geleden een einde.