Zwangere Nathalie Meskens onthult geslacht van baby: «Ik droomde stiekem om van elks eentje te hebben»

Nathalie Meskens heeft op Instagram bekendgemaakt of ze zwanger is van een meisje of een jongetje. Het wordt een...

JONGETJE! Een broertje dus voor Lima, die vorig jaar in maart geboren werd. De 39-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice is enorm blij met het feit dat ze nu een dochtertje en een zoontje zal hebben. «30 weken! Wat gaat het snel dit keer. En wij weten natuurlijk al lang wat het gaat worden. En met veel plezier en trots en dankbaarheid deel ik graag met jullie of we een jongen of meisje krijgen. Tromgeroffel… Zoals deze dag, op deze DREAMboot, is het een droom die uitkomt, want ik droomde stiekem wel om van ‘elks eentje’ te hebben. En ja hoor, Lima krijgt een broertje! Jihaaa! Dank u, Moeder Natuur!», schrijft ze.

Ook Natalia zwanger

Nathalie kondigde haar tweede zwangerschap begin juni aan, een dag nadat Natalia hetzelfde deed. Nathalie is 30 weken zwanger, Natalia 17 weken.