Zwangere Famke Louise toont haar bolle buikje in bikinifoto: «Heel mooi om te zien»

Famke en Denzel vertoeven momenteel in Formentera, een eilandje van de Spaanse regio Balearen. Daar genoot het kersverse koppel van een boottocht. Kersvers, want hun relatie werd nog maar enkele weken geleden bekendgemaakt, samen met het nieuws dat Famke zwanger is.

Samen genieten

Op een foto zien we hoe Famke in bikini geniet van de zon. De 22-jarige zangeres heeft duidelijk al een buikje. «Beste baby daddy van de wereld. Samen zwanger zijn en niks doen wat ik ook niet mag. Kunnen velen een voorbeeld aan nemen», schrijft ze in een reactie op de foto. Hoe lang Famke zwanger is en wanneer ze uitgerekend is, blijft onduidelijk.

Enthousiaste volgers

Hun volgers reageren alvast erg enthousiast op de foto. «Prachtig hoe jullie zwanger zijn», «Heel mooi om te zien! Lekker genieten en een mooie buik», en «Prachtig koppel», klinkt het onder meer.