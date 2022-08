Zoontje van Kobe Ilsen en Sara Vermassen opgenomen in het ziekenhuis: «Hij wil amper eten»

Het zoontje, Magnus, van Kobe Ilsen en Sara Vermassen is ernstig ziek. Hij zou mogelijk lijden aan de ziekte van Hirschsprung, een vrij zeldzame darmziekte. Sara deelde haar verhaal op Instagram: «Hij wil nauwelijks nog eten en kan geen stoelgang maken.»

Magnus, de drie maanden oude baby van presentator Kobe Ilsen en zijn verloofde Sara Vermassen, is momenteel opgenomen in het Sint-Augustinus ziekenhuis. Daar wordt hij onderzocht vanwege darmklachten die mogelijk kunnen wijzen op een vrij zeldzame aandoening. Sara Vermassen deelde het nieuws via een Instagram Story, met de titel ‘Dag 5: Onmacht’.

Instagram Story / @saravermassen

«Ons mannetje wordt momenteel onderzocht op de ziekte van Hirschsprung. Hij wil nauwelijks nog eten en kan geen stoelgang maken», schrijft ze. «Hirschsprung komt voor bij 1 op de 5.000 kindjes en is vrij zeldzaam.»

Sara zoekt antwoorden bij haar volgers: «Zijn hier ouders wier baby’tje deze diagnose kreeg en die ik mag raadplegen?»

Aangeboren

Bij de ziekte van Hirschsprung heeft de baby een aangeboren afwijking van de dikke darm. Daarbij ontbreken bepaalde zenuwcellen in een deel van de darmwand, waardoor de ontlasting niet goed richting de anus kan lopen. Daardoor ontstaat er ernstige obstipatie.

Instagram Story / @saravermassen

Sara deelde zondagmiddag al een meer hoopvolle foto van haar en Magnus: «Nieuwe dag! Heel veel interessante berichten binnen gekregen: bedankt!»