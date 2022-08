Zita Wauters breekt (opnieuw) met haar vriend

Het zou opnieuw over & out zijn tussen Zita Wauters (17) en haar vriendje Ralph Cannie (19). Dat bevestigt een betrouwbare bron aan Dag Allemaal. Een tijdje geleden besloten ze ook al om er een punt achter te zetten, maar uiteindelijk gaven ze hun relatie toch nog een tweede kans. Tevergeefs, zo blijkt nu.

Liefde uitgedoofd

In mei was er nog geen vuiltje aan de lucht toen ze samen in Washington D.C. vertoefden, maar sindsdien is er geen spoor meer van Ralph op de Instagram van Zita. Volgens iemand uit de nabije entourage van Zita is de liefde tussen de twee opnieuw uitgedoofd. «Hun interesses zijn langzaam uit elkaar gelopen, en deze keer zijn de brokken echt niet meer te lijmen», klinkt het. Zita en Ralph vormden een koppel sinds oktober 2019.