Zijn Leonardo DiCaprio (47) en Gigi Hadid (27) aan het daten?

Leonardo DiCaprio zette nog maar recent een punt achter zijn vierjarige relatie met Camila Morrone, maar zou al opnieuw aan het daten zijn met niemand minder dan het supermodel Gigi Hadid. Verschillende bronnen meldden aan ‘People’ dat de 47-jarige acteur en het 27-jarige Amerikaanse model tijd met elkaar doorbrengen in New York.

«Ze zijn elkaar aan het leren kennen», klinkt het. «Maar de twee zijn nog niet officieel aan het daten. Leo zit wel zeker achter Gigi aan», zegt een andere bron. Op dit moment zouden ze vooral in groep hangen met elkaar, in het bijzijn van vrienden of familie.

Recente breuk met Morrone

DiCaprio is tenslotte nog maar enkele weken single. Hij was een goede vier jaar samen met het 25-jarige model Camila Morrone, maar de twee zouden uit elkaar gegroeid zijn. Het koppel werd voor het eerst bij elkaar gezien in januari 2018, een jaar later werd bevestigd aan People dat de relatie «serieus» was. De relatie had wel ophef veroorzaakt vanwege het leeftijdsverschil van meer dan 22 jaar tussen Morrone en DiCaprio.

Ook de breuk maakte heel wat tongen los, vanwege hetzelfde thema. Velen zagen een patroon in het datingleven van DiCaprio, die systematisch zijn vriendinnen zou dumpen zodra ze 25 jaar oud werden. Zijn laatste vier relaties liepen alvast op de klippen in het jaar dat zijn toenmalige vriendinnen 25 werden. Mocht het iets worden tussen Hadid en DiCaprio zou het alleszins de eerste keer zijn dat de acteur publiekelijk date met iemand die ouder is dan 25 jaar.