Het veelbesproken proces tussen Johnny Depp en Amber Heard ligt nog maar enkele maanden achter ons, of er is al sprake van een verfilming. Sterker nog, de nieuwe prent ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’ is morgen al beschikbaar op de gratis streamingdienst Tubi. Controversieel, want hoewel de documentaire kijkers een blik achter de schermen wil gunnen, vinden veel critici het daar nog te vroeg voor.