Zelfdodingsgedachten, «de vuile rol» van The Daily Mail en de koninklijke familie: Dit is deel 2 van ‘Harry & Meghan’

Het langverwachte tweede deel van de documentaire van Prins Harry en Meghan Markle staat sinds deze ochtend online. In tegenstelling tot het eerste deel, dat vorige week gelost werd, richten de hertog en hertogin nu duidelijk hun pijlen op het koningshuis en de Britse pers. Het paar beschuldigt het paleis ervan verzonnen negatieve verhalen te lekken aan de pers. Het dreef Meghan tot duistere gedachten. Maar ook de rol van The Daily Mail wordt aangehaald.

Na een korte terugblik op hun huwelijksfeest, slaat de toon van het tweede deel van de documentaire al snel om. Zo stelt Harry dat het paleis wrok koesterde omdat Meghan, weliswaar ongewenst, alle ‘spotlight’ stal. «Het probleem is dat wanneer iemand aantrouwt in een familie, ze de bijrol zou moeten spelen. Wanneer die dan het spotlight steelt, of de job beter doet dan de persoon die ervoor geboren was, dan maakt dat mensen van streek. Het verschuift de balans», besluit Harry.

De samenwerking van het paleis met de roddelpers

De berichtgeving over het koppel wordt kort na het huwelijk een pak negatiever. De hertog en hertogin halen uit naar de racistische berichtgeving en vaak ook valse berichtgeving, zoals de krantenkoppen over het vermeende druggebruik van Meghan of haar banden met terroristische organisaties. «Ik dacht dat mensen de roddelbladen niet geloofden», zegt Meghan. Maar die bubbel werd doorprikt toen iemand haar in Liverpool aansprak erover: «Oh mijn god, mensen geloven het echt.» Zelf broer William zou volgens Harry meegespeeld hebben «in het vuile spel» van het communicatiebureau van het paleis.

Meghan gaat eronder door

«De leugens zijn één ding, daar raak je aan gewend in deze familie», zegt Harry. Maar het effect op Meghan bleek heel zwaar te zijn, die «genoeg had van de pijn en het lijden.» Opnieuw wordt in de documentaire de link gelegd met Harry’s moeder Diana, die ook vaak huilde in de auto en zich telkens opnieuw moest sterk maken wanneer ze vervolgens voor het publiek moest verschijnen.

Geen hulp voor donkere gedachten

Meghan kampte vanwege haar behandeling in de pers met suïcidale gedachten. «Ik dacht: het houdt op als ik er niet meer ben», zegt Meghan Markle. Het zette de relatie met Harry eveneens onder druk, die zich kwaad en beschaamd voelde toen hij wist van haar gedachten. «Ik was er het hart van in. Ik wist dat ze worstelde. We worstelden allebei. Maar ik had niet gedacht dat het zo ver zou komen», zegt prins Harry. «Ik ging niet goed om met de situatie en ik haat mezelf erover. Ik handelde als ‘institutionele Harry’ in plaats van ‘echtgenoot Harry’», zegt hij.

Wanneer Meghan hulp wil zoeken, botst ze evenwel op een muur. «Het was niet toegestaan om hulp te zoeken. Ze maakten zich zorgen over hoe dat zou overkomen voor de institutie», zegt de Amerikaanse actrice.

Het lek van ‘The Daily Mail’

Het keerpunt voor Meghan kwam er toen ze een brief aan haar vader wou schrijven, met wie ze sinds haar huwelijk een conflict had. De brief belandde in de handen van ‘The Daily Mail’. «Het was afschuwelijk», zegt Meghan. «Ze gaven een compleet verkeerd beeld van de feiten.» Ze vroegen toestemming aan het paleis om juridische actie te ondernemen tegen The Daily Mail, «maar er gebeurde niets.» Opnieuw beschuldigen de hertog en hertogin de koninklijke familie ervan «een oorlog te voeren tegen Meghan». Er zouden lekken geweest zijn van het paleis aan de Britse pers over het koppel.

De Sussexit

Het koppel kiest er uiteindelijk zelf voor om ‘Mail on Sunday’ aan te klagen. «Vervolgens veranderde alles», zegt Harry. Ze beslissen om te verhuizen naar Canada om te ontsnappen aan de koninklijke familie en de pers. Ook dat nieuws lekt aan de pers. In die periode kondigt het koppel de Sussexit aan, en geven ze hun koninklijke titels op. Tijdens het crisisoverleg in januari 2020, vlak voor de aankondiging van hun vertrek, zou William «geroepen en geschreeuwd» hebben naar prins Harry.

De rechtszaak tegen The Daily Mail

Ook in Canada kan het koppel niet ontsnappen aan de paparazzi, dus trekken ze in bij acteur Tyler Perry. Daar ervaren ze een tijdlang de vrijheid om te genieten van tijd met elkaar en hun zoon Archie. Wanneer dat adres gelekt wordt door The Daily Mail is de maat wederom vol. Intussen start ook de rechtszaak tegen The Daily Mail, over de brief naar haar vader die ze publiceerden. «Het argument van de krant was: ‘als Meghan niet wou dat we die brief openbaar maakten, had ze maar liever moeten zijn tegen haar vader. Iemand in de koninklijke familie zou geen recht hebben op privacy», zegt Harry verontwaardigd. Uiteindelijk verhuizen ze naar Santa Barbara, in Californië, waar Meghan een miskraam krijgt. «Ik denk dat mijn vrouw een miskraam kreeg door wat The Daily Mail deed», besluit Harry. «Die rechtszaak was slopend voor haar.»

Begin 2021 kreeg Meghan gelijk in het proces. Associated Newspaper, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor The Daily Mail, ging in beroep, maar moest uiteindelijk alsnog het onderspit delven. De krant moet zijn excuses aanbieden op de voorpagina.

Aan het einde van de zesde aflevering blikt het koppel terug op hun verhaal. Prins Harry zegt dat hij uiteraard het Instituut nog mist bij momenten, evenals de familiebijeenkomsten en vrienden die hij verloor over de jaren. Maar spijt van zijn beslissing heeft hij niet: «We zijn exact waar we moeten zijn.»

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.