Zangeres Shakira moet voor rechter verschijnen in Spanje vanwege belastingfraude

Eind juli kondigde het Spaanse Openbaar Ministerie aan dat het een gevangenisstraf van meer dan acht jaar en een boete van bijna 24 miljoen euro zou eisen tegen de zangeres vanwege belastingontduiking. Ze zou over de jaren 2012-2014 haar inkomstenbelasting van 14,5 miljoen euro niet hebben betaald.

De 45-jarige Shakira, bekend van de hits ’Hips don’t lie’, Waka Waka’ en ’Loca’, zegt onschuldig te zijn en weigerde eind juli een minnelijke schikking te aanvaarden. Ze zei dat ze een proces verkiest.

Belastingparadijs

Volgens het parket woonde Shakira sinds 2011, toen bekend raakte dat ze een relatie had met Barcelona-voetballer Gerald Piqué, in Spanje, maar behield ze tot 2015 haar fiscale woonplaats op de Bahama’s. Die eilanden staan bekend als belastingparadijs. Ze zou er volgens de aanklagers in de belastingjaren 2012-2014 geen dag geweest zijn.

Het stel, dat twee kinderen heeft, kondigde in juni dit jaar hun scheiding aan.

17,2 miljoen betaald

De verdediging van de zangeres voert aan dat haar inkomsten tot 2014 voornamelijk afkomstig waren van haar internationale tournees of haar deelname aan ’The Voice’ in de Verenigde Staten en dat ze niet meer dan zes maanden per jaar in Spanje woonde, nochtans een vereiste om als fiscaal inwoner van Spanje te worden beschouwd.

De ster voerde ook aan dat ze al 17,2 miljoen euro aan de Spaanse belastingdienst had betaald en dus niets meer verschuldigd was.

Pandora Papers

De naam van Shakira wordt ook genoemd in de Pandora Papers, een uitgebreid onderzoek dat eind 2021 werd gepubliceerd door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) en waaraan in België Knack, De Tijd en Le Soir meewerkten. In het onderzoek worden honderden persoonlijkheden ervan beschuldigd activa te hebben verborgen in offshorebedrijven, voornamelijk met het oog op belastingontduiking.