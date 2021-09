Zangeres Anouk haast onherkenbaar na drastische knipbeurt (foto)

De 46-jarige zangeres van onder meer ‘Nobody’s Wife’ en ‘Michel’ heeft haar lange blonde lokken ingewisseld voor een heel kort kapsel, nagenoeg een millimetercoupe. Op Instagram deelde ze een timelapse waarin te zien is hoe haar lang kapsel afgeschoren wordt.

Gemengde reacties

Op sociale media zijn de meningen over haar nieuwe look verdeeld. «Sinéad O'Connor, maar het staat je goed», «Doe maar gewoon lang haar», en «Het lijkt erop dat ze een verandering in haar leven wilde», lezen we onder meer in de reacties.