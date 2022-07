Zal James Cameron dan toch geen vier Avatar-sequels regisseren?

Het succes van Avatar, een sciencefictionfilm over de planeet Pandora – en een metafoor over imperialisme en Moeder Aarde – was enorm. Tot vandaag blijft het de best scorende film aan de box-office aller tijden. Een goede reden om niet een, maar minstens vier sequels van de film te maken. Eind dit jaar komt de eerste sequel in de zalen ‘The Way of Water’. In 2024 volgt de tweede sequel.

Twee of vijf sequels?

Hoewel ‘Avatar’ James Cameron na aan het hart ligt, twijfelt hij of hij wel nog de derde film zelf wil maken. Hij heeft wel nog een visie over de films, maar hij overweegt om de regie van de derde sequels – en die erna – aan een derde partij te geven.

«De Avatar-films zijn nogal tijdrovend. Ik ben nog aan het werken aan andere zaken die mij ook boeien. Misschien dat ik na de derde of vierde sequel de fakkel wil doorgeven aan een regisseur die ik vertrouw, zodat ik ook andere interessante projecten kan maken. Of misschien niet. Ik weet het niet.»

Waarom hij twijfelt? «De vierde film is een knaller. ’t Is een m*therf*cker. Ik hoop dat ik hem mag maken. Maar het hangt af van de markt. Drie komt sowieso uit, dat is al in orde. Maar ik hoop dat we een vierde of vijfde kunnen maken, want het is allemaal één groot verhaal.»