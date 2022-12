Zaak is beslist: Amber Heard en Johnny Depp sluiten overeenkomst

De Amerikaanse actrice Amber Heard heeft maandag laten weten dat ze een akkoord heeft gesloten met haar ex-man Johnny Depp. Dat akkoord zorgt voor een einde aan de beroepsprocedure die er liep na een klacht over laster die door Depp tegen haar werd ingesteld.

«Na lang nadenken heb ik de moeilijke beslissing genomen een akkoord te sluiten», schrijft de Amerikaanse op Instagram. Ze werd door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van 10 miljoen dollar aan haar ex-echtgenoot, die haar had beschuldigd van laster na een opiniestuk waarin ze vertelde dat ze slachtoffer was geweest van huiselijk geweld. Hoewel de naam van Depp in het artikel niet vermeld werd als dader, meende de acteur dat duidelijk naar hem werd verwezen waardoor hij haar aanklaagde voor laster.

Nooit voor gekozen

« Het is belangrijk voor mij om te vermelden dat ik hier nooit voor gekozen heb», schrijft Heard verder. «Ik heb mijn waarheid verdedigd. Door dat te doen is mijn leven zoals ik het kende verwoest. Het zwartmaken op sociale media waarmee ik te maken kreeg is een uitvergrote versie van de manier waarop vrouwen opnieuw slachtoffer worden wanneer ze zich uitspreken.»

«Ik heb eindelijk de kans om mezelf te emanciperen van iets dat ik zes jaar geleden wou achterlaten, op voorwaarden waarmee ik het eens kan zijn», gaat de actrice verder. «Ik heb geen betekenis afgelegd. Dit is geen toegifte», sluit Heard af.