WOW! ‘Temptation’-Delphine is 20 kilogram afgevallen sinds haar deelname (foto)

Delphine (27) en Bert (33) zijn tot nu toe het meest besproken koppel van ‘Temptation Island’. De opnames dateren echter van eind juni en begin juli 2020. Intussen zijn de deelnemers dus al een jaartje ouder.

Afgevallen

Tijdens een vragenuurtje op Instagram merkte iemand op dat Delphine afgevallen was. Dat klopt, en nog geen klein beetje, zo zegt ze zelf. «Ja, 20 kg», klinkt het naast een foto van hoe ze er nu uitziet.

Geen spijt

Iemand anders vraagt haar of ze spijt heeft van haar deelname. «Nee, ik heb daar veel geleerd», antwoordt Delphine, die nog niet verklapt of zij en Bert uiteindelijk al dan niet een koppel zijn gebleven. «Dat mag ik nog niet vertellen, daarvoor moet je blijven kijken», klinkt het. Oh ja, en nog een leuk detail: blijkbaar heeft Delphine een piercing in haar tong.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op Play5.

Instagram Stories / @delphinedevrieze

Hieronder een foto van hoe ze eruitzag tijdens de opnames van ‘Temptation Island’:

Ze beantwoordde nog enkele vragen: