De affiche van Tomorrowland is helemaal compleet. Het festival kondigde het nieuws aan op sociale media: «Love will Reflect again at the Holy Grounds in Belgium». Meer dan 700 artiesten zakken in juli af naar het festivaldomein, waaronder Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Netsky, Shouse, Eric Prydz en Major Lazer.

Tomorrowland is van plan om er dit jaar een stevig feestje van te maken, nadat de vorige edities niet door konden gaan door de coronapandemie. Vandaag maakte het festival de volledige line-up bekend. «People of Tomorrow, behold the Tomorrowland 2022 line-up. Love will Reflect again at the Holy Grounds in Belgium», klinkt het.