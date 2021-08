Wouter uit ‘De Bachelorette’ onherkenbaar op foto van 20 jaar geleden

Wouter Vanspauwen, die het hart van Elke Clijsters probeerde te veroveren in ‘De Bachelorette’, heeft een opvallende foto gedeeld van in zijn jonge jaren.

Het mocht niet zijn voor Wouter. De 40-jarige juridisch adviseur uit Alken geraakte in de finale van ‘De Bachelorette’, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. Ivan werd de nieuwe vriend van Elke, al was hun avontuur geen lang leven beschoren.

Jimmy van Get Ready

Intussen gaat het leven voor Wouter weer gewoon verder. Hij deelde onlangs een foto van 20 jaar geleden, toen hij dus 20 was. Met een Nokia 3210 kijkt hij zwoel in de lens. «Hetzelfde kapsel als idool David Beckham», schrijft hij erbij.

Zijn volgers liggen in een deuk omdat hij er zo anders uitzag dan nu. «Geweldig», en «Idool van Jimmy van Get Ready zeker», klinkt het onder meer. Op die laatste reactie knipoogde hij: «De liefde was inderdaad diep, zo diep».