Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’: «Altijd samen hoeft voor ons nu ook weer niet»

Het is alweer twee jaar geleden dat Winnie Bogaerts (28) en Jonah Hulselmans (31) in het huwelijksbootje stapten in ‘Blind Getrouwd’. Al van in het begin was duidelijk dat de twee een perfecte match waren. Ze zijn dan ook het enige koppel van het vijfde seizoen dat getrouwd gebleven is.

Iets te vertellen op zondagavond

Ze wonen al een tijdje samen, maar onlangs brachten ze voor de eerste keer een weekend apart door. «Bijna 2 jaar getrouwd (zo zot!) en vorige week de eerste keer een heel weekend apart doorgebracht. En eerlijk? Dat deed deugd! Om elkaar nog eens te kunnen missen en nog eens te beseffen hoeveel we aan elkaar hebben. We werken nu al een volledig jaar samen thuis waarvan de laatste maanden in 1 klein bureautje en dat gaat gelukkig heel goed! Maar altijd samen hoeft voor ons nu ook weer niet: het duiken en fietsen houden we graag apart, zo heb je toch nog eens iets te vertellen tegen elkaar op zondagavond», schrijft Winnie op Instagram.

Relatietherapeut

Enkele maanden geleden gaven Winnie en Jonah toe dat ze nu en dan eens naar de relatietherapeut gaan. «Initieel omdat we even in een dipje zaten, maar vooral omdat we allebei weten dat je aan een goede relatie moet werken en we de juiste tools daarvoor in handen willen hebben. Zo leren we beter communiceren en verwachtingen uitspreken. Ik las vorige week: je moet niet wachten tot het kapot is om eraan te werken», klonk het destijds.