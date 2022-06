Wesley Hoedt maakt stiekem foto van zijn zonnebadende vriendin Emma Heesters: «Wow, zo mooi!»

Na een intensief seizoen bij Anderlecht geniet Wesley Hoedt nu van een welverdiende vakantie met zijn vriendin Emma Heesters, die je wellicht kent van haar liedje ‘Rendez-vous’ met Metejoor, of van ‘Zwaartekracht’, een samenwerking met Regi.

Uitzicht

De 28-jarige voetballer nam een selfie met de eindeloze zee in de achtergrond. Hij maakte duidelijk dat ook Emma van het zonnetje genoot, al zien we enkel haar achterkant. Zijn volgers kunnen er wel om lachen. «Wat een uitzicht. De zee is echt mooi blauw», «Wesley, ik denk dat je per ongeluk ook je vriendin op de foto hebt gezet», «Zeg Wes, gij zijt echt genereus hé man», «Wow, zo mooi» en «Geniet ervan met z’n tweetjes», klinkt het onder meer in de reacties.