WAT?! Er komt een vervolg op ‘Dirty Dancing’

In het lijstje van cultfilms staat ‘Dirty Dancing’ ongetwijfeld in de top tien. De prent met in de hoofdrol Patrick Swayze en Jennifer Grey verscheen in 1987 en liet slechts weinigen onbewogen (letterlijk dan). Nu, 35 jaar later, is er een vervolg op komst. Mét Baby.

Geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu wordt het nieuws eindelijk bevestigd door Lionsgate. ‘Dirty Dancing’ krijgt wel degelijk een vervolg en we weten ook al wie de rol van Baby zal vertolken.

Baby is back

Niemand minder dan Jennifer Grey kruipt opnieuw in de schoenen van Frances «Baby» Houseman. De actrice stond eerder dit jaar al in de spotlights dankzij haar recentelijk gepubliceerde biografie ‘Out of the corner: A Memoir’, waarin ze onder andere verteld hoe een mislukte nose job haar carrière als actrice saboteerde. Baby is dus terug van weggeweest, maar verder is er nog weinig geweten over het vervolg op ‘Dirty Dancing’. Wie benieuwd is of ook Patrick Swayze zal terugkeren in de film, moet dus nog even geduld uitoefenen.