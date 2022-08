Warner Bros houdt geheime «begrafenisscreenings» van El Arbi en Fallahs geschrapte ‘Batgirl’

Warner Bros zou geheime «begrafennisscreenings» houden van Adil El Arbi en Bilall Fallahs geschrapte DC-film ‘Batgirl’. Dat bevestigt The Hollywood Reporter op basis van verschillende bronnen. De kans dat het grote publiek de langverwachte film van 90 miljoen dollar ooit te zien krijgt, is evenwel erg klein: «De film kan niet uitgebracht worden in zijn huidige staat», vertelde El Arbi onlangs nog aan Skript.

Begin augustus raakte het nieuws bekend dat Batgirl, met rollen voor Leslie Grace, JK Simmons en Michael Keaton, afgevoerd werd. Het nieuws kwam totaal onverwacht. De film zou geschrapt worden omdat het buiten zijn budget ging en vanwege interne wissels en besparingen binnen Warner Bros. Als Warner nog voor de release de stekker uit het project trok, konden ze het afdoen als ‘mislukt project’. Op die manier kunnen ze de film aftrekken van hun belasting.

Toch krijgt een selecte groep mensen alsnog ‘Batgirl’ te zien. Dat blijkt uit bronnen van The Hollywood Reporter. Onder meer de cast en crew zou deze week een screening bijgewoond hebben. Iemand beschreef de screenings als «begrafenisscreenings», aangezien de film daarna vermoedelijk voor altijd in de ether zal verdwijnen.

Film vernietigd

Volgens het Amerikaanse magazine overweegt Warner Bros zelfs om alle opnames van Batgirl te vernietigen, zodat ze kunnen bewijzen dat ze geen winst zullen maken op het project. Daardoor kunnen ze de film meteen volledig aftrekken.

El Arbi en Fallah lieten optekenen in het Franse medium ‘Skript’ dat ze stevig gevloekt hebben toen ze ontdekten dat ze zelf geen toegang meer hadden tot de servers waar de beelden op stonden. Ze zeggen dat het erg onwaarschijnlijk is dat ze de superheldenfilm ooit nog zullen kunnen uitbrengen. «In zijn huidige vorm kan het alleszins niet uitgebracht worden. Er is nog geen VFX aan te pas gekomen en we moesten nog enkele scènes inblikken. Dus als ze ons alsnog Batgirl zouden laten uitbrengen, moeten ze ons de middelen daartoe geven zodat we de film binnen onze visie kunnen afwerken.»