VTM-journaliste Hannelore Simoens: «Ik ben niet biseksueel, maar ik ben wel benieuwd hoe het zou zijn met een vrouw»

Hannelore Simoens gunt ons in een openhartig interview een blik in haar hoofd. Zo komen we onder meer te weten wat haar ultieme lichamelijke genot is.

VTM-kijkers kennen Hannelore wellicht maar al te goed. Als politiek journaliste voor VTM Nieuws staat ze vaak voor de camera. De 31-jarige blondine woont al een lange tijd samen met haar vriend Mathias in Anderlecht.

In Humo praat ze onder meer over wat voor haar het opperste lichamelijke genot is. «Naast the usual suspect en dansen? ’s Ochtends net na het wakker worden even kussen en knuffelen. Braaf, hè? En verder... Ik zou ‘sporten’ willen zeggen, maar ik haat sporten», lacht ze.

Te gemaakt

Daarnaast antwoordt ze eerlijk op de vraag wie – mocht ze geen vriend hebben – haar interesse wekt. «Had je me deze vraag anderhalve maand geleden gesteld, dan had ik honderd procent zeker Justin Trudeau gezegd, de Canadese premier. Maar onlangs, toen hij samen met premier De Croo Pfizer in Puurs bezocht, heb ik hem in levenden lijve gezien. Toen hij na afloop naar de auto stapte, wierp ik hem in de gauwte nog een vraag toe, waarop hij zich zowaar omdraaide en naar me lachte en zwaaide. Maar het deed me niks! Ik vond hem wat te gemaakt, geloof ik, ik weet het niet», klinkt het.

Vrouwenlichaam

Ze geeft toe dat een vrouwenlichaam haar meer kan bekoren dan een mannenlichaam. «Daarom kies ik voor de verandering maar eens voor een vrouw. Of voor twee vrouwen: Dua Lipa en Scarlett Johansson. Niet per se om hun schoonheid, maar omdat ik vind dat ze iets slims en grappigs hebben. En oké, ook om hun schoonheid. Ik ben niet biseksueel of zo, maar ik ben wel benieuwd hoe het zou zijn met een vrouw, zeker als ze een goeie kont en borsten heeft. Een vrouwenlichaam vind ik sowieso ook mooier en fascinerender dan een mannenlichaam. Niet dat ik al ooit verliefd ben geworden op iemand van hetzelfde geslacht, maar het gebeurt al eens - zelden, maar toch - dat ik een vrouw voorbijwandel, en instant betoverd word. Mijn lief hoopt en bidt uiteraard dat ik ooit de moed zal hebben om zo iemand mee naar huis te nemen. Gegadigden mogen zich melden. Niet allemaal tegelijk, hè», knipoogt ze.