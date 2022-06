VRT maakt nieuw journaalanker bekend: «Bijzondere ‘vakantiejob’»

Bahri is sinds 2009 aan de slag bij de VRT, eerst achter de schermen en daarna als verslaggever en journalist. Hij werkt ook mee aan VRT NWS Live en #BelRiadh, waar hij samen met experten in gesprek gaat met jongeren over maatschappelijke thema’s.

«Riadh brengt nu al bijna dagelijks online live nieuws vanuit onze webstudio. We geloven dat hij dat even goed en energiek zal doen vanuit de journaalstudio», zegt Dimitri Verbrugge, hoofdredacteur Journaal.

Toevoeging aan takenpakket

«Met heel veel goesting heb ik de afgelopen maanden mee mijn schouders gezet onder de digitale programma’s van VRT NWS», aldus Bahri. «Het is een eer om nu ook Het Journaal op Eén aan dat takenpakket toe te voegen.»

Vanaf 28 juni is Bahri te zien als een van de presentatoren van het late Journaal, rond 23 uur op Eén en op VRT NU.