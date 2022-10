Vriendin van William Boeva over hun seksleven: «Ja, daar krijgen we écht vragen over»

Nikki Janssens praat in een interview met Humo openhartig over haar relatie met William Boeva. En hun seksleven. «Sommige mensen willen zelfs weten hoe groot William geschapen is», aldus Nikki.

Twee jaar geleden leerden Nikki Janssens (33) en William Boeva (32) elkaar kennen via Tinder. Intussen zijn de twee nog steeds gelukkig samen en praten ze voor het eerst over hun relatie. Aangezien William dwerggroei heeft, stellen sommige mensen zich daar vragen bij. Zo vinden sommigen dat iemand met dwerggroei maar beter een partner zoekt die ook dwerggroei heeft. «Zoveel groter dan William ben ik niet eens: 1 meter 62, tegenover zijn 1 meter 42. Dat valt goed mee, toch? Ik heb ook lang gedacht dat een vrouw samen moet zijn met een man die groter is dan zij, maar ik weet nu dat lengte niks uitmaakt. Die oppervlakkigheid ben ik kwijt», legt Nikki uit in Humo.

Normale seks

Heel wat mensen stellen zich zelfs vragen over meer persoonlijke details. «Veel mensen zijn nieuwsgierig naar ons seksleven. Ja, daar krijgen we écht vragen over. Sommigen willen zelfs weten hoe groot William geschapen is. Daar antwoord ik natuurlijk nooit op. (...) Ergens snap ik wel dat seks met mensen met een beperking tot de verbeelding spreekt. Dat iedereen zich afvraagt: hoe doen ze het? Iets wat afwijkt van de norm, is altijd spannend. Maar ik kan iedereen geruststellen: de seks tussen ons is heel normaal», klinkt het. «De beste seks van je leven?», vraagt de journalist haar. «Ja. Omdat ik hem graag zie», besluit Nikki.