Voorsmaakje van ‘K2 zoekt K3’ toont ook mannelijke kandidaten: «Die tweede is toch als grap bedoeld!?» (video)

Binnenkort gaat de zoektocht naar de vervang(st)er van Klaasje van start. In een eerste teaser zien we al enkele kandidaten aan het werk. En jawel, daar zitten ook mannen tussen.

Vanaf zaterdag 11 september is het weer zover. Dan zoeken Hanne en Marthe naar een nieuwe Klaasje. In tegenstelling tot vorige keer - toen Karen, Kristel en Josje hun plaats afstonden aan Hanne, Marthe en Klaasje - zijn ook mannelijke kandidaten deze keer welkom. Dat blijkt ook uit de eerste beelden van de show. Daarin zien we drie vrouwen en drie mannen het beste van zichzelf geven.

Kritiek op mannelijke kandidaten

Niet iedereen is echter even enthousiast over het feit dat er bij K3 straks misschien een man rondloopt, zo lezen we in de reacties op Instagram. «Als het een jongen wordt, is het niet meer K3! Dat zou echt schandalig zijn», «Het was een meidengroep, laat het dan ook een meidengroep zijn. Zo niet, geef de groep een andere naam. Ik denk dat mijn dochter het helemaal niet meer gaat begrijpen en waarschijnlijk zal afhaken», «Zolang het maar geen jongen is, want het zijn altijd al drie meisjes geweest», en «Maar even: die tweede was toch als grap bedoeld, ja?», klinkt het onder meer. Sommigen vermoeden dat de keuze al vastligt. «Uiteraard gaat het geen meisje zijn. Dat weet toch al iedereen?», lezen we ook.

Hoor- en zie-jury

Wie het ook wordt, hij of zij zal beoordeeld worden door een hoor-jury (Natalia en de Nederlandse zangeres Samantha Steenwijk) en een zie-jury (Ingeborg en Gordon). Als zij alle vier enthousiast zijn over de kandidaat, mag hij of zij door naar de publieksjury van 100 willekeurige Vlamingen en Nederlanders. Worden ze ook daar ‘goedgekeurd’, dan mogen ze 1 van de 10 felbegeerde Golden Seats innemen om vervolgens in de studioshows terecht te komen waar de uiteindelijke vervang(st)er van Klaasje gekozen zal worden.

‘K2 zoekt K3’ is vanaf zaterdag 11 september om 20.30 te bekijken op VTM.