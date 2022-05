Volgers lovend over bikinifoto van ‘Temptation’-Donna: «Dit is nu eens een vrouwelijk figuur!»

Als gezicht van de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller pronkt Donna op Instagram regelmatig in prachtige outfits. Deze keer schittert de 26-jarige brunette uit Rumst in een olijfgroene bikini.

Onbewerkt

In geen tijd worden de kiekjes duizenden keren geliket en spreken haar volgers hun bewondering uit. «Wat een mooie bikini zeg», «Staat je heel goed», «Je bent zo mooi», «Gewoonweg prachtig», en «Fantastisch dat je geen filter hebt gebruikt of bewerkt hebt! Dit is nu eens een vrouwelijk figuur!», lezen we onder meer in de reacties.