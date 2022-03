Vliegtuig van Miley Cyrus maakt noodlanding: «In zware storm terechtgekomen» (foto)

Miley Cyrus zou vandaag optreden op het Asunciónico festival in Paraguay, maar een onverwachte storm heeft roet in het eten gegooid. Haar vliegtuig kwam in een enorme storm terecht en werd geraakt door bliksem, die behoorlijk wat schade aan het vliegtuig veroorzaakte, zo zien we op een foto die Miley deelde op Instagram.

Optreden afgelast

Het vliegtuig moest een noodlanding maken, maar alle inzittenden stellen het goed. Haar concert zal bijgevolg niet doorgaan. «Aan al mijn fans en alle anderen die zich zorgen maakten nadat ze hoorden over mijn vlucht naar Asunción. Ons vliegtuig is in een zware, onverwachte storm terechtgekomen en door bliksem geraakt. Mijn team, band, vrienden en familie, die allemaal meereisden, zijn veilig na een noodlanding. We konden jammer genoeg niet verder reizen naar Paraguay. Ik hou van jullie», schrijft ze op Instagram.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de schade aan het vliegtuig te zien.