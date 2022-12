‘Vlaamse Televisie Sterren’ heten vanaf nu ‘Kastaars!’

De mediabedrijven VRT, DPG Media, SBS en Streamz lanceren nieuwe mediaprijzen. De ’Kastaars!’, min of meer de opvolgers van de Vlaamse Televisie Sterren, worden voor het eerst uitgereikt op 28 januari, zo is donderdag aangekondigd.

«Een crossmediaal initiatief», zo luidt het in een persbericht, «waarmee de omroepen samen met de kijkers, luisteraars en surfers de beste Vlaamse mediaproducties en -persoonlijkheden willen vieren.» Er zullen beeldjes worden uitgereikt voor televisieprogramma’s en -gezichten, radiopresentatoren en -formats, en onlineproducties. Een deel van de winnaars wordt gekozen door het publiek, andere door een negenkoppige jury onder leiding van Luc Appermont.

Deugnieten

«Een kastaar: dat is een deugniet, een kanjer. En die kanjers, die hebben we in overvloed», ze zeggen Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst, die de eerste televisieshow zullen presenteren, in het persbericht. «Daarom eren deze prijzen al het goeds van het afgelopen jaar, uit de volledige Vlaamse mediasector.»

De verschillende categorieën en de genomineerden worden op 9 januari bekendgemaakt. De uitreiking op 29 januari zal te volgen zijn op tv, radio en online.

De mediabedrijven engageren zich om zeker ook in 2024 en 2025, telkens op de laatste zaterdag van januari, ’Kastaars!’ uit te reiken.