Vijf prijzen voor Belgen in Cannes, tijdens «historische editie» voor Vlaamse film (video)

De Belgische filmwereld heeft een goede beurt gemaakt op het filmfestival van Cannes, met in totaal vijf prijzen, waarvan drie in de officiële competitie. Voor het eerst won een Vlaamse film de Grand Prix op het festival, namelijk ‘Close’ van Lukas Dhont. ‘De acht bergen’ van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch ging naar huis met de Prix du Jury en ‘Tori et Lokita’ van de gebroeders Dardenne mocht de Prix du 75ème in ontvangst nemen.

Eerder ging de Caméra d’Or al naar ‘War Pony’ van het Belgische productiehuis Caviar, die door Belgische Oscarwinnaar Bert Hamelinck geproduceerd werd. En ‘Dalva’, het langspeelfilmdebuut van de Belgische cineaste Emmanuelle Nicot werd door de vereniging van de internationale filmkritiek verkozen tot beste film van twee belangrijke nevensecties in Cannes. En de Franse film ‘Les Pires’, met de Vlaamse acteur Johan Heldenbergh in een van de hoofdrollen, won vrijdag de Prijs Un Certain Regard.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds spreekt van een historisch evenement voor de Vlaamse film. «Nooit eerder werden drie titels van Vlaamse filmmakers uitgenodigd voor de Officiële Selectie. Deze historische prestatie werd vanavond extra in de verf gezet tijdens de slotavond», klinkt het. Ook ‘Rebel’ van Adil en Bilall werd dit jaar opgenomen in de officiële selectie, en ging buiten competitie in première als ‘Midnight Screening’.

«Het Festival van Cannes was dit jaar meer dan ooit Vlaams. Dat is een geweldige opsteker voor onze Vlaamse filmindustrie», reageert Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). «Het winnen van de Grand Prix en de Prix du Jury zal huidige en toekomstige filmmakers inspiratie en hoop geven om hier ook ooit te staan en een prijs in de wacht te slepen.»