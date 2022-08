Video toont hoe snel Anne Heche reed voor ze met haar auto crashte: «Vreselijk om te zien!»

Vorige week vrijdag crashte Anne Heche met haar blauwe Mini Cooper tegen een gevel van een huis in Mar Vista, een wijk in Los Angeles. Haar wagen vloog meteen daarna in brand. De 53-jarige actrice uit de serie ‘Another World’ en de film ‘Six Days Seven Nights’ werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. «Helaas heeft Anne als gevolg van haar ongeval zware hersenschade opgelopen en blijft ze in een coma. Ze zal het waarschijnlijk niet overleven. Het is al lang de keuze van Heche om haar organen te doneren. Ze wordt in leven gehouden om te bepalen of ze nog levensvatbaar zijn», vertelt een woordvoerder.

Overdreven snelheid

Heche was op het moment van het ongeval niet onder invloed van alcohol, maar er werd wel cocaïne aangetroffen in haar bloed. Naar verluidt zou ze meer dan 140 km/u gereden hebben. Videobeelden van enkele seconden voor het ongeval bevestigen dat ze veel te snel reed. Ook de crash zelf is te horen in de video. «Niet te geloven hoe snel ze reed! Vreselijk om te zien!», en «Het is toch totaal niet nodig om zo snel door een woonwijk te rijden», klinkt het in de reacties.