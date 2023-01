Verdwijnen snoepwoordvoerders M&M’s blijkt mediastunt

Het verdwijnen van de beroemde snoepwoordvoerders van M&M’s blijkt een mediastunt, in het kader van de Super Bowl. Het verdwijnen van de gekleurde woordvoerders was eerder deze week nog een beetje ‘wereldnieuws’.

De karakters in de vorm van de chocoladesnoepjes liggen onder vuur bij een deel van de conservatieve rechterzijde in de Verenigde Staten, die ze te gepolitiseerd noemden. De lancering van een nieuwe woordvoerster ‘Purple’ (paars) zou» te woke» zijn geweest. Het bedrijf kondigde daarop aan zijn personages tot nader order op pauze te zetten en in een nieuwe reclamecampagne te vervangen door de Amerikaanse comédienne en actrice Maya Rudolph.

Super Bowl

Maar vrijdag erkent het bedrijf dat dit alles deel uitmaakt van een uitgebreide campagne, in de aanloop naar de Super Bowl op zondag 12 februari. Die NFL-finale is traditioneel het best bekeken televisie-evenement van het jaar in de VS. De ontknoping van de campagne zal daar bekendgemaakt worden, klinkt het. «Zowel de vernieuwde personages, als zij die het afgelopen jaar gelanceerd zijn, zijn en blijven de officiële woordvoerders van het merk.»