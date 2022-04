Vanessa uit ‘De Bachelor’ kritisch voor Fabrizio: «Dat had hij misschien niet moeten doen»

Vanessa praat in een interview openhartig over haar ervaring in ‘De Bachelor’. Zo beseft ze dat ze (nog) niet de topfavoriete is, maar heeft ze ook haar bedenkingen bij hem...

De 33-jarige mindfulnesscoach uit Brugge zit bij de laatste vijf kandidates in ‘De Bachelor’. Ze is de enige die nog geen aparte date met hem heeft gehad, al vindt ze wel dat er een goede vibe is tussen hen. «Onze relatie is tot dusver vriendschappelijk. Maar tegelijk voelt het heel energetisch aan. We begrijpen elkaar, het klikt enorm. Maar het romantische is nodig als je nog meer naar elkaar toe wil groeien. Dat komt misschien omdat we nog geen échte date hebben gehad... Maar ik weet dat Fabrizio me al ongelooflijk hard nodig heeft gehad. Ik ben zijn klankbord. Zijn steun en toeverlaat. Bij mij kan hij alles kwijt qua gevoelens», vertelt ze in TV Familie.

Sterke vrouw

Stiekem hoopte Vanessa echter op meer. «Op voorhand wel. Maar ter plaatse voelde ik mij ook heel goed in die andere rol. Fabrizio ziet mij als zijn hartsvriendin en dat is een compliment. Ik was eerst enorm benieuwd naar hem, en ik vond het mooi hoe Fabrizio met mindfulness en dergelijke bezig is. Dat intrigeerde me. Maar ik heb tijdens de opnames in Griekenland ook ontdekt dat hij nog werk heeft aan zichzelf. Zelf ben ik een sterke vrouw. En ik verwacht een sterke man naast mij. Ik merkte dat Fabrizio nog aan zijn innerlijke ik moet werken. Hij is nog niet in balans. Maar da’s moeilijk als je voor al die vrouwen goed wil doen», klinkt het.

Geloofwaardigheid verloren

Fabrizio kust al met Phaedra, Sanne, Margaux en Madieke. En dus (nog) niet met Vanessa. Het feit dat hij met zoveel vrouwen al gekust heeft, betreurt ze wel. «Dat had hij misschien niet moeten doen... Daar is hij zijn geloofwaardigheid voor een stuk verloren. In zijn plaats zou ik daarmee gewacht hebben tot de finale», besluit ze.