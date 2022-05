Vanavond staat Jérémie Makiese in tweede halve finale van Eurosong: wie zijn de concurrenten?

Ons land wordt vertegenwoordigd door Jérémie Makiese, de winnaar van het negende seizoen van The Voice Belgique. De jonge zanger die in Antwerpen werd geboren in een familie vol muzikanten, brengt de ballade ’Miss You’, een mix van pop, soul en een beetje hiphop. Hij is donderdagavond als 16de aan de beurt.

Concurrenten

Zeventien andere concurrenten nemen het tegen hem op in het Pala Olimpico: Finland, Israël, Servië, Azerbeidzjan, Georgië, Malta, San Marino, Australië, Cyprus, Ierland, Noord-Macedonië, Estland, Roemenië, Polen, Montenegro, Zweden en Tsjechië.

Vooral de Zweedse ballade ‘Hold Me Closer’ en de emotionele ballade van een gemaskerde man uit Australië ‘Not The Same’ maken volgens bookmakers kans om de top tien te halen.

Het Eurovisiesongfestival wordt georganiseerd door de European Broadcasting Company (EBC) die alle publieke omroepen in Europa verenigt. Om deel te kunnen nemen, moet elk land een liedje brengen dat nooit eerder werd uitgebracht en maximaal drie minuten duurt. Op het podium mogen maximaal zes mensen staan tijdens de uitvoering ervan. Ons land won slechts één keer: in 1986, met Sandra Kim die ’J’aime la vie’ bracht.

Kwalificaties

Dit jaar zetten pronostieken Oekraïne als topfavoriet in de tabellen als winnaar van de 66ste editie van de zangwedstrijd. De eerste plaats zou vooral een symbool zijn voor het land dat momenteel zwaar onder vuur wordt genomen door Russische troepen. In afwachting van winst kwalificeerde Oekraïne zich dinsdag alvast voor de finale tijdens de eerste halve finale, waarbij ook Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Moldavië en Nederland zich wisten te plaatsen.

De zogenaamde «big five» - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk - zijn automatisch geplaatst voor de finale. Omdat Italië het gastland is, was het al zeker van een finaleplek. Na Napels in 1965 en Rome in 1991 vindt het Eurovisiesongfestival voor de derde keer plaats in Italië.

De grote finale staat gepland voor zaterdag 14 mei.