Van ‘Succession’ tot ‘Squid Game’: Deze series werden genomineerd voor een Emmy Award 2022

Mede dankzij de streamingdiensten die als paddenstoelen uit de grond schieten, zijn de uitstekende series in overvloed. Toch zijn er enkele series die er met kop en schouders bovenuit steken: die series zetten de Emmy’s, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, ook dit jaar weer in de bloemetjes. Dit zijn de genomineerden.

Aan kop staat de satirische dramareeks ‘Succession’, met maar liefst 25 nominaties. Die HBO-serie volgt het gigantische media en entertainment-emperium van Logan Roy en de spanningen binnen zijn getroebleerde gezin. Ze kregen onder andere een nominatie voor ‘Beste Drama Serie’ en ‘Beste acteur in een Drama Serie’ (Brian Cox en Jeremy Strong). J. Smith-Cameron, Sarah Snook, Nicholas Braun, Kieran Culkin en Matthew Macfadyen kregen allemaal een nominatie voor ‘Beste Acteur in Nevenrol’.

Het publiek houdt er duidelijk van om de draak te steken met de superrijken, want ook ‘The White Lotus’ (HBO), een serie over een luxeresort in Hawaii, kreeg maar liefst 20 nominaties. De andere koploper is de meest hartverwarmende serie in de reeks: Ted Lasso (Apple TV), de charmante voetbalcoach die een Premier League-ploeg mag trainen, zonder daar enigszins geschikt voor te zijn. Zij kregen ook 20 nominaties.

Netflix verliest

‘Only Murders in the Building’ (Disney+), een uiterst amusante reeks met Selena Gomez over een true crime-podcast, kon 17 nominaties in de wacht slepen. Ook ‘Hacks’ (‘HBO’), een comedyserie over twee comedians, kreeg er 17. ‘Euphoria’ (HBO), dé Gen Z-reeks waarin mode en drugs elkaar vinden, werd beloond met 16 nominaties, terwijl Barry (HBO), de huurmoordenaar die zich aan acteren waagt, voor zijn derde seizoen 14 nominaties kreeg.

Opvallend: Netflix komt pas laat aan bod in het rijtje: Squid Game, die ‘een-twee-drie-piano’ voorgoed voor ons verpestte, krijgt 14 nominaties. Ook Stranger Things, die dan weer Kate Bush deed herrijzen, krijgt er 13. Verder mogen Dopesick (14), Severance (14), Ozark (13), The Marvelous Mrs. Maisel (12) en Pam & Tommy (10) tevreden zijn met het aantal nominaties.

De winnaars worden op 12 september bekendgemaakt in Los Angeles.

Beste Drama Serie

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Beste Actrice in Drama Serie

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Beste Acteur in Drama Serie

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Beste Comedyreeks

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple)

What We Do in the Shadows (FX)

Beste Actrice in Comedyreeks

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Beste Acteur in Comedyreeks

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Beste Miniserie

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)