Van K3 tot Günther Neefs: Deze zeven artiesten geven het beste van zichzelf in ‘Liefde voor Muziek’

Het is niet de eerste keer dat ‘Liefde voor Muziek’ verrast met hun genodigden. Vorig jaar trommelden ze nog Margriet Hermans op, die intussen een de ‘Zomerhit’ scoorde met ‘Lekker blijven hangen’, haar cover van ‘She’s After My Piano’. In dat elan wil het populaire VTM-programma nu duidelijk verdergaan, door uit het hele Vlaamse muzieklandschap de meest uiteenlopende zangers te plukken.

K3

De grootste meidengroep van het land heeft geen introductie meer nodig. Al kunnen we nu al niet wachten tot te ontdekken welke K3-hits onder handen zullen genomen worden. Waterval? Alle Kleuren? Liefdeskapitein? Het belooft sowieso de moeite te worden.

Daan

Daan staat al jaren garant voor een stevige mix tussen rock en electro, met regelrechte hits zoals ‘Housewife’, ‘Victory’ en ‘Icon’. Nu waagt hij zich aan Liefde voor Muziek: «Tijd voor iets vrolijks en zots, dacht ik. Zeker na de voorbije coronajaren. Dus waarom geen Liefde voor Muziek dit jaar?», klinkt het.

Metejoor

Metejoors carrière blijft explosief groeien. Nummers als ‘Dit is wat mijn mama zei’ en ‘1 op Een Miljoen’ domineren de hitlijsten. Een deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ kon niet op zijn palmares ontbreken.

Portland

De underdog van ‘Liefde voor Muziek’: Portland. Met hun dromerige popliedjes haalde de Vlaamse band nog de finale van de Rock Rally in 2016. Sindsdien stonden ze zowat overal in België. «We kijken er naar uit om onze horizon te verruimen en muziek te maken met mensen uit alle hoeken van de muziekindustrie», zeggen Jente Pironet en Sarah Pepels.

Stef Bos

Stef Bos maakt al dertig jaar kleinkunst, en verrijkte de catalogus van Vlaamse klassiekers met nummers als ‘Ik Heb Je Lief’. Nu onderwerpt hij die pareltjes aan ‘Liefde voor Muziek’: «Mijn weg in de muziek was altijd een avontuur. Mijn richting werd bepaald door mijn intuïtie. En toen Liefde voor Muziek voorbij kwam zei mijn buik: doen!»

Jaap Reesema

Deze sympathieke Nederlander komt recht vanuit de Regi-fabriek naar ‘Liefde voor Muziek’. «Hoe bijzonder om na mijn guest optreden met Regi solo mee te mogen doen aan het mooiste programma van Vlaanderen! Ik ben super trots en heb héél veel zin in dit mooie avontuur!»

Günther Neefs

Günther Neefs, zoon van Louis, maakt al dertig jaar liedjes, van pop, funk, rock tot ballades. Hij is geboren voor het muziekprogramma: «Live zingen met topmuzikanten, dat is waar ik echt van hou. Een muzikale reis, overgoten met zon, lekker eten en nieuwe vrienden met eenzelfde liefde. Zalig!»