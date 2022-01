Valerie De Booser opnieuw vrijgezel, en dat kon je mogelijk al afleiden uit DIT Instagrambericht...

Begin 2020 maakten Valerie De Booser (42) en Koen Wauters (54) bekend dat ze, na een huwelijk van 16 jaar, uit elkaar gingen. Enkele maanden later bleek Valerie al een nieuwe vriend te hebben: Dirk De Witte, een 37-jarige vastgoedinvesteerder en -makelaar uit Antwerpen. «Denk nu niet dat ik na Koen aan een wild vrijgezellenbestaan ben begonnen», zei ze daar destijds over in Dag Allemaal. «Aanvankelijk kwam ik niet veel buiten, ik wilde tijd voor mezelf. En nadien kwam ik al snel Dirk tegen, tijdens een etentje bij gemeenschappelijke vrienden. Wat iedereen, natuurlijk, deed vermoeden dat ik hem al langer kende. Dat was dus níet het geval. Het was trouwens nooit mijn bedoeling om zo snel weer in een relatie te stappen. Maar wat doe je als een leuk iemand je pad kruist?», klonk het.

Laatste foto samen

Volgens TV-Familie is er nu dus ook aan die relatie een einde gekomen. Dat hebben ze vernomen van enkele intimi. Bovendien dateert hun laatste foto samen van juli vorig jaar, toen ze op vakantie waren in Frankrijk. Valerie zou Dirk overigens nog wel volgen op Instagram, maar andersom niet meer.

Opvallend bericht op Instagram

Ook het laatste Instagrambericht van Valerie zou een aanwijzing van de breuk kunnen zijn. Daarin deelt ze een video waarin ze rond Nieuwjaar in haar eentje danst. «Een nieuw jaar is een nieuw begin. Blijf lachen, bemin het goede, laat het slechte los. 2022, hier gaan we!», schreef ze erbij. Haar dochter Zita reageerde daarop met een hartje en #thatsthespirit.