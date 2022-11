Vader van Jennifer Aniston overleden: «Ik zal voor altijd van je houden»

Droevig nieuws voor Jennifer Aniston, die vooral bekend is door haar rol als Rachel in de televisieserie ‘Friends’. Haar vader, John Aniston, is afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij vertolkte jarenlang - van 1985 tot 1997 - de rol van Victor Kiriakis in ‘Days of our Lives’.

Geen pijn

Het is onduidelijk hoe de Grieks-Amerikaans acteur gestorven is, maar volgens Jennifer heeft hij niet afgezien. «Lieve papa, John Anthony Aniston, jij was een van de mooiste mensen die ik ooit gekend heb. Ik ben zo dankbaar dat je vredig naar de hemel bent gegaan, en zonder pijn. En dat op 11/11! Je timing was altijd perfect. Die datum zal vanaf nu voor altijd nog een specialere betekenis hebben voor mij. Ik zal voor altijd van je houden», schrijft ze op Instagram.